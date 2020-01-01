إهانة وألفاظ بذيئة .. هكذا رد مشجعو مارسيليا على تأهل باريس لنهائي دوري الأبطال

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شهدت الأجواء في فرنسا عقب نهاية مباراة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان ولايبزيج شحنًا كبيرًا بين مشجعي أولمبيك مارسيليا وجماهير نادي العاصمة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على نظيره لايبزيج بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة بنصف النهائي.

وعلى مستوى الأرقام، فقد كان ذلك هو الوصول الأول لباريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا في تاريخه، بعد أن وصل لنصف النهائي لأول مرة منذ 25 عامًا.

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ويعد أولمبيك مارسيليا هو النادي الفرنسي الوحيد الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا، حين حدث ذلك في 1992 رغم أن الأمر تشوبه شبهة فساد من خلال الرشوة والمنشطات.

ولكن بمجرد وصول باريس سان جيرمان للمباراة النهائية، انطلقت جماهير أولمبيك مارسيليا في الشوارع مرددين هتافًا شهيرًا يهينون فيه نادي العاصمة ويرددون فيه عبارات نابية.

UCL

وجاء رد مشجعي باريس سان جيرمان من خلال تجمع مشابه يحتفلون فيه ويردون الصاع لجماهير مارسيليا مرددين عبارة "ننسى دوري الأبطال ونلعب الكلاسيكو على الفور"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد تصدر مجموعته التي ضمت ريال مدريد، ثم تخطى بوروسيا دورتموند في دور الـ16، قبل المرور من أتالانتا في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي في ربع النهائي.