إنييستا: تشافي سيدرب برشلونة، وأريد الاستمرار كلاعب!

تشافي هيرنانديز سيدرب برشلونة بحسب ما ذكر صديقه أندريس إنييستا، بالإضافة لذلك سيستمر الرسام في الملاعب اليابانية!.

أكد أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي أن زميله السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري سيدرب برشلونة في أحد الأيام.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية له مع قناة "الكأس"، وأكد خلالها على سعادته الملاعب اليابانية وسعيه للاستمرار في الفترة المقبلة.

وقال إنييستا: "كل ذلك الأمر يعتمد على تشافي نفسه وعلى برشلونة، في أحد الأيام سيجتمعان من جديد بكل تأكيد".

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وأضاف: "أنا لا أعرف الوقت بالتحديد الذي سيحدث فيه ذلك لكن لدي كل الإيمان أن ذلك الأمر سيحدث في المستقبل".

وأردف: "تشافي يملك الإمكانيات التي يحتاجها برشلونة، أتمنى أن يتطور كل شيء وأن يستعيد النادي استقراره بقدوم الانتخابات لأن الأمور لا تسير على ما يرام في الوقت الحالي".

وأكمل: "بكل تأكيد برشلونة دائمًا ما ينافس على الألقاب، وأعضاء النادي سيختاروا الشخص الأنسب لنا بغض النظر عن اسمه، أتمنى أن تعود الأمور طبيعية هناك، هذا ما يريده كل لاعب للفريق".

وأنهى تصريحاته عن مستقبله: "لا أزال أشعر أنني أريد لعب كرة القدم وأستمتع بها، وفي الوقت الحالي أنا سعيد في اليابان".

جدير بالذكر أن إنييستا كان قد تعرض لإصابة قوية قبل أيام ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة رجحت تقارير أن تكون أربعة أشهر.