إنييستا: تأقلمت بصعوبة على الحياة في اليابان!

لاعب برشلونة السابق يكشف عن كواليس مغامرته في اليابان

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق عن صعوبة تأقلمه هو وعائلته على الحياة في اليابان.

حيث يخوض اللاعب الإسباني موسمه الأول خارج فريق طفولته برشلونة، مع فريق فيسيل كوبي الياباني

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وعن هذا الأمر تحدث أسطورة النادي الكتالوني لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وقال: "لم أعتاد الحياة في اليابان في أول ستة أشهر سواء في الملعب أو على المستوى العائلي، وذلك لاختلاف العادات والتقاليد في اليابان كليًا عن الحياة في إسبانيا، ولكني نجحت في النهاية على التأقلم أنا وعائلتي".

كما أضاف اللاعب المتوج بكأس العالم 2010: "عندما وصلت إلى هنا كان بعد كأس العالم مباشرة، لم أحصل على الراحة ولكني حاولت استيعاب الفارق بين الحياة في اليابان وإسبانيا، هنا الجمهور أكثر هدوءً، يشجعون فريقهم ولا يعبرون عن غضبهم، لقد فوجئت برد فعل الجماهير بعد خسارتنا لست أو سبع مباريات متتالية".

وتابع إنييستا حديثه وقال: "لقد تحررت من الضغوط في برشلونة، وأستمتع باللعب في اليابان".





