إنييستا: بيدري أكبر من عمره، ومواجهة 6-2 هي الأفضل!

أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الحالي يثني على بيدري رودريجيز ويؤكد أن الفوز على ريال مدريد بسداسية هي المواجهة الأفضل له.

أشاد أندريس إنييستا نجم فريق برشلونة السابق وفيسيل كوبي الحالي باللاعب الشاب بيدري رودريجيز وبما يقدمه رفقة الفريق الكتالوني في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" على لسانه، وتطرق خلالها للحديث عن المباراة التي فاز بها برشلونة على ريال مدريد بستة أهداف، وعام 2009 عندما حقق الفريق السادسية التاريخية.

وقال إنييستا: "من الوضح أنه يملك الكثير من الإمكانيات، ووجوده في برشلونة جعله في المكان الأفضل ليستمر في التطور".

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وأضاف: "عندما يدخل بيدري للملعب أراه يستمتع بالكرة، وهذا هو الأهم، أمامه الكثير ليقدمه، ولا أشعر أن عمره 18 عامًا فقط".

وأكمل عن أفضل المباريات التي لعبها: "الفوز على ريال مدريد بسداسية، بالأخص أن تلك المباراة كانت في البرنابيو، هي مواجهة تحمل الكثير من الذكريات السعيدة لنا".

وأكمل: "تلك المباراة لها حالة خاصة بين كل المواجهات الأخرى، فقد كان هناك توازن في الدوري، وتلقينا هدفًا عند بداية اللقاء، لكننا قلبنا الطاولة".

وأنهى كلماته: "موسم 2009 كان مذهلًا، لقد كان عامًا تاريخيًا في كرة القدم ولنا، لقد كنا أول من حقق السداسية".

جدير بالذكر أن بيدري كان قد شارك في 35 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة في كل البطولات.