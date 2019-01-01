إنييستا: برشلونة هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي

تصريحات جديدة من نجم البرسا السابق..

يرى أندرياس إنييستا أسطورة برشلونة ولاعب فيسيل كوبي الياباني، أن البرسا هذا الموسم أفضل من فريق الموسم الماضي، وذلك بسبب الانتدابات الصيفية التي قامت بها الإدارة.

الدولي الإسباني قال "أرى ذلك جيدًا، مازلت أرى الفريق أفضل من الموسم الماضي بغض النظر عن النتائج."

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وتابع "أفضلية هذا العام تأتي بسبب التعاقدات التي أبرمتها الإدارة في الصيف، إنهم يقاتلون من أجل كل شيء كما يجب أن يكون الأمر دومًا."

يذكر أن برشلونة كان قد تعاقد هذا الصيف مع فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان، وكانت المحاولات قائمة للتدعيم بالتعاقد مع نيمار لكن فشلت الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وتطرق إنييستا للحديث عن مسيرته الكروية في اليابان، واعتبر أنها ليست مكان للعب المعتزلين كما قد يظن البعض.

صاحب الـ 35 عامًا قال "الكرة هنا ليست سهلة لأن متطلباتها عالية وليس كما يظن البعض."

كما أكد إنييستا أنه يفكر في هذه الفترة فيما إذا سيخوض تجربة التدريب بعد الاعتزال ولكنه يريد البقاء في الملاعب كلاعب لفترة طويلة، فقد قال "أريد الاستمرار في كرة القدم كلاعب لأطول فترة ممكنة، لا يوجد أمتع من الذهاب للتدريب كل يوم."

وأتم "لم أفكر في التدريب من قبل، ولكن مؤخرًا فكرت في الأمر ومن الوارد أن يحدث."