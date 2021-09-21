إنيستا لـ جول: تشافي جاهز لتدريب برشلونة ومازلت أستوعب رحيل ميسي

إنيستا يتحدث عن تشافي وميسي

أجرى جول حوارًا خاصًا مع اللاعب الإسباني، أندريس إنيستا، لاعب برشلونة السابق، وفيسيل كوبي الحالي، متحدثًا عن عدة أمور على رأسها وضع برشلونة الحالي ورحيل ميسي.

الدولي الإسباني السابق رحل عن النادي الكتالوني بعد 16 عامًا قضاهم بقميص البلوجرانا، مسيرة مكللة بالنجاحات والألقاب، وفي السطور التالية سنعرض لكم أبرز ما قاله:

من أخطأ في خروج ميسي؟

"الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو تقييم الأمر من الخارج، وجميعنا لم نتوقع ذلك. الموقف ليس من السهل استيعابه، أن أرى ليو بقميص آخر، أمر غريب كنت أتمنى أن يستمر، لكن في بعض الأحيان تتغير الأشياء، عليك أن تسلك مسارات أخرى في وقت ما".

كيف ترى وضع كومان الحالي؟

"أن تكون مدرب لبرشلونة فأنت مستعد دائمًا لجميع المواقف. في اللحظة التي دخل فيها المدرب، كان من الواضح أن الأمر لم يكن سهلاً، ولا هو كذلك الآن.

"كل شيء يحتاج إلى بعض الوقت، آمل أن يكون محظوظًا وأن يجد الفريق الطريق الصحيح".

هل تشافي مستعد لتدريب برشلونة خلال ستة أشهر أو سنة أو خمسة؟

"أعتقد ذلك. إذا سألت أي حد هل تريد رؤية تشافي كمدرب لبرشلونة، سيوافق الجميع على ذلك، خاصةً وأنه تم إعداده وتدريبه، لديّ ثقة أنه قادر على مواجهة هذا التحدي".

كيف ترى باريس سان جيرمان الآن.. ميسي ونيمار ومبابي معًا؟

"باريس سان جيرمان لديه فريق رائع في جميع المراكز، بالطبع إذا اجتمعوا معًا سيفعلون أشياء مذهلة، عليك أن ترى كيف يتطورون كفريق وإلى أي مدى يمكن أن يذهبوا، هناك فرق أخرى رائعة في أوروبا تقوم بعمل جيد للغاية. لكن في باريس سان جيرمان، لا يوجد هؤلاء اللاعبون الثلاثة فقط في الهجوم، الفريق ككل على مستوى عالٍ للغاية".

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