إنها تقترب .. سانشو سيكون بديلًا لمحمد صلاح في ليفربول

صفقات تبادلية منتظرة..

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ليفربول قد وضع النجم الإنجليزي الشاب ولاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو كبديل رئيسي في حال رحل محمد صلاح هذا الصيف.

الغياب عن المنافسات الأوروبية سيكبّد ليفربول خسائر مالية ضخمة إضافة إلى تلك التي تكبدها العالم كله بسبب فيروس كورونا، وإضافة إلى ذلك فإن الأوضاع بين كلوب وصلاح لا تبدو على ما يرام.

وحول ذلك قالت صحيفة بيلد الألمانية إن يورجن كلوب المدير الفني للريدز قد يحاول التوقيع مع جادون سانشو إذا غادر محمد صلاح ليفربول هذا الصيف.

ورفض المهاجم المصري مرارًا استبعاد مغادرة أنفيلد للاثنين الكبيرين في إسبانيا سواء ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل القريب، مما يفتح الباب أمام رحيله المحتمل.

محمد صلاح يقدم موسمًا مميزًا مع ليفربول، حيث أنه حتى الآن لديه 29 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات خلف هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هاري كين بهدف واحد.

بينما يبدو أن سانشو يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرى فيه كلوب المعوض الأفضل لمحمد صلاح على الجناح في حال انتهت مسيرة النجم المصري مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

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جدير بالذكر أن ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب قد قدم موسمًا سيئًا قد ينتهي بعدم تأهل الفريق إلى أي بطولة أوروبية الموسم المقبل بالإضافة إلى عدم تحقيق أي لقب، الأمر الذي قد يؤدي لرحيل صلاح.