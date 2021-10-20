إنفانتينو يعلن استضافة الإمارات لبطولة كأس العالم للأندية 2021

كشف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن استضافة الإمارات العربية المتحدة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان من المفترض أن تستضيف اليابان كأس العالم للأندية 2021 في ديسمبر المقبل، لكن تراجعت عن ذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم اهتمام قطر بتنظيم البطولة للعام الثالث على التوالي، ورغبة جنوب إفريقيا أيضًا في تنظيم البطولة، إلا أن "فيفا" أعلن استضافة الإمارات للبطولة.

ولم يعلن "فيفا" رسميًا عن موعد البطولة، إلا أن عديد التقارير تشير إلى إقامتها في فبراير 2022.

وبذلك تعود الإمارات إلى استضافة بطولة كأس العالم للأندية، حيث تعود آخر نسخة نظمتها الإمارات إلى عام 2018.

وستكون النسخة القادمة هي الخامسة التي تنظمها الإمارات، بعد أن استضافت البطولة في أعوام 2009 و2010، و2017، و2018.

FIFA president Gianni Infantino just confirmeda global summit for 20 December. He also confirmed Club World Cup 2021 (inc @ChelseaFC) will be in UAE in early 2022. — Simon Stone (@sistoney67) October 20, 2021

ما هي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2021؟

حتى الآن ضمن تشيلسي الإنجليزي والأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والجزيرة الإماراتي مقاعدهم في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

و يتبقى التعرف على بطل دوري أبطال آسيا، بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي، وبطل أمريكا الشمالية، وبطل كوبا ليبرتادرويس.

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