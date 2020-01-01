إنفانتينو يرحب بفكرة تنظيم مونديال 2030 في قارتين مختلفتين

هل ينجح رئيس "فيفا" في تحقيق هذا الحلم؟..

أبدى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ترحيبه بفكرة تنظيم مونديال 2030، في قارتين مختلفتين، وذلك بعد تنظيم كأس العالم 2026 في 3 دول مختلفة وهم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ترحيب إنفانتينو، قد يشكل ضربة للدول الساعية لتنظيم كأس العالم 2030، وعلى رأسهم إنجلترا والمغرب، يالإضافة للملف المشترك بين الأرجنتين والأوروجواي.

وقال إنفانتينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "التليجراف" البريطانية: "أنا أحترم إرادة الناس، وإذا كانت إرادتهم هي التغيير والانفتاح أكثر، وأن يكون كأس العالم حدث أكثر شمولية لأجزاء مختلفة من العالم في نفس الوقت، فيجب أن نفعل ذلك".

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وأضاف: "لا يزال أمامنا الوقت، حيث يقع الاختيار على منظم مونديال 2030، في عام 2024، وبصفتي رئيسًا للفيفا، أقول إنه كلما زاد عدد المتقدمين لاستضافة كأس العالم، أكون أكثر سعادة".

وجاءت تصريحات إنفانتينو على هامش حضوره حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في العاصمة المجرية بودابست.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس "فيفا" بتحضيرات قطر المكثفة استعدادًا لكأس العالم 2022، مؤكدًا أن الدولة العربية ستكون جاهزة قبل عامين من استضافة البطولة، وهو زمن قياسي لم تقم به أي دولة سبق وأن استضافت المونديال.