إنفانتينو يتحدث عن أزمة الاتحاد الإفريقي واتهامات أحمد أحمد

أزمة قوية ضربت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن أزمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة والتحقيقات التي جرت مع رئيسه أحمد أحمد مؤخرًا في فرنسا.

وكانت السلطات الفرنسية قد تحفظت على أحمد أحمد، وأجرت معه تحقيقًا حول شبهة فساد بعدما تقدم عمرو فهمي السكرتير العام السابق بأكثر من شكوى ضده.

وقال إنفانتينو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في البداية يجب أن نحترم إمكانية براءة أحمد أحمد من الشكاوى المقدمة ضده في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "من الواضح أن هناك بعض الأزمات داخل الاتحاد الإفريقي خاصًة ظهرت بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير".

وتابع إنفانتينو: "إذا تمت إدانة أحمد أحمد في الشكاوى المقدمة ضده، سيتم التعامل معه على الفوز واتخاذ الإجراءات اللازمة ولن نختبيء وسوف نتحمل المسئولية".

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ومن المنتظر أن تحسم لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة المقبلة هذه الأزمة، واتخاذ اللازم ضد المقصرين بالاتحاد الإفريقي.