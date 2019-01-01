إنفانتينو مشيدًا بافتتاح كأس أفريقيا: مصر قدمت ليلة استثنائية للعالم

رئيس الاتحاد الدولي حضر حفل الافتتاح أمس وغادر القاهرة صباح اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحفل افتتاح كأس أمم أفريقيا مصر 2019، معربًا عن ثقته في إقامة بطولة مبهرة على أرض الفراعنة.

مصر أقامت حفل افتتاح للنسخة 32 من الكان، أبهر العالم أجمع أمس الجمعة، على استاد القاهرة، رغم أنها حصلت على تنظيم البطولة قبل أشهر قليلة.

عظيمة يا مصر افتتاح يسحر العيون – ردود أفعال المشاهير على افتتاح كأس الأمم الأفريقية

وقال إنفانتينو، في تصريحاته للصحفيين قبل مغادرة مطار القاهرة: "كرة القدم الأفريقية لها مذاق خاص، وأشعر بسعادة كبيرة عندما أتواجد في القارة السمراء، لأن الجمهور هنا شغوف بكرة القدم، وأرى أن هذا الشغف يكون له مذاق خاص في القاهرة".

وأضاف: "استاد القاهرة له سحر خاص نابع من حضارة مصر التي ألهمت البشرية، وسعدت كثيرًا برؤية افتتاح كأس أفريقيا، حقًا قدمت مصر ليلة استثنائية للعالم، حتى أنني أصبحت واثقًا من تقديم هذا البلد بطولة استثنائية كذلك بعد ذاك الحفل المبهر".

يذكر أن المباراة الافتتاحية حققت بها مصر الفوز أمام زيمبابوي بهدف نظيف، سجله محمد حسن "تريزيجيه".

ومن المقرر أن تستمر البطولة حتى 19 من يوليو المقبل، حيث يشارك بها 24 منتخبًا للمرة الأولى.