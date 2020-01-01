إنفانتينو: فرص فوز فرنسا بالأولمبياد سترتفع في حالة مشاركة مبابي

مشاركة مبابي في بطولة الأولمبياد مازالت غير واضحة

يعتقد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن حظوظ فرنسا في الفوز ببطولة الأولمبياد القادمة سترتفع بشكل كبير في حال مشاركة كيليان مبابي في البطولة.

ويستعد المنتخب الفرنسي الأولمبي، للمشاركة في بطولة الأولمبياد الصيف القادم والتي تستضيفها اليابان.

وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية: "مبابي قوي للغاية، إذا تواجد في طوكيو فسترتفع نسب فوز فرنسا بالبطولة".

ومن جانبه يتمنى اللاعب الفرنسي المشاركة في البطولة، ولكن بعد موافقة ناديه باريس سان جيرمان.

وقال مبابي حول هذا الأمر: "بالطبع أريد أن أذهب وأشارك في الأولمبياد، ولكن إذا كانت رغبة النادي عدم مشاركتي فلن أذهب للبطولة".

ومن جانبها ترفض إدارة الفريق الفرنسي، مشاركة لاعبها صاحب الـ 21 عاماً في البطولة، خوفاً من الإرهاق وتوالي المباريات، خاصة أن اللاعب سيتواجد مع الفريق الأول لمنتخب بلاده في بطولة اليورو.

باريس سان جيرمان يرفض مشاركة مبابي في أولمبياد طوكيو 2020

ومن المنتظر أن تقام الأولمبياد في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس القادم، ومن قبلها بطولة اليورو من 12 يونيو وحتى 12 يوليو، وبداية الدوري الفرنسي في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس.