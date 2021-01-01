إنفانتينو: سعيد بالشراكة بين "فيفا" والسعودية .. وثمار التعاون يظهر قريبًا

إنفانتينو يشيد بعمل الاتحاد السعودي

تحدث السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أثناء تواجده في ضيافة الاتحاد السعودي، عن أهمية الشراكة مع المملكة.

وتواجد رئيس "فيفا" في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي.

وقال إنفانتينو أثناء اللقاء: "زيارة الاتحاد السعودي كانت إيجابية بشكل كبير، ويعسكر مدى الاحترافية التي تتمتع بها الرياضة السعودية".

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وتابع: "فريق العمل في الاتحاد السعودي أو زارة الرياضة يدعو الفيفا للفخر والسعادة، ليس هذا من قبيل المجاملة لصديقي الأمير عبدالعزيز أو صديقي ياسر المسحل".

وأضاف إنفانتينو: "سعيد بالشراكة بين الاتحاد الدولي والسعودية، والثمار سيظهر قريبًا، وسعيد للغاية بهذه الزيارة".

وأشارت تقارير عدة خلال الفترة الماضية إلى اقتراب حصول السعودية على تنظيم حدث تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.