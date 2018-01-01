إنفانتينو: الجميع يرحب بفكرة 48 فريقاً في كأس العالم 2022

الفكرة مطروحة للتنفيذ في قطر 2022

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، عن فكرة مشاركة 48 فريقاً في مسابقة كأس العالم في قطر وأكد أنها تلقى رواجاً كبيراً.

وتأكد مشاركة 48 فريقاً بالمونديال ابتداء من نسخة 2026 في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، وهناك إمكانية لتواجدها في قطر 2022 أيضاً.

وقال إنفانتينو للصحافة أثناء مؤتمر بالدوحة: "معظم الاتحادات مؤيدة للفكرة، تواجد 16 منتخب إضافي لا تعني فقط مشاركتهم بالمونديال". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "ولكن الأمر يعني إعطاء الفرصة لستة عشر منتخباً للحلم، ولكن يجب أن نرى إذا كان الأمر ممكناً أم لا".

وختم: "نحن نتحدث حالياً عن مدى إمكانية تطبيق الأمر ولكن لم نقرر بعد القرار النهائي".

وتحدثت التقارير أن القرار النهائي بخصوص عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 سيخرج بحلول مارس المقبل.

وبدأ الشهر الماضي العد التنازلي لانطلاق مونديال قطر وتبعه عدة فعاليات للترويج للمونديال الآسيوي المنتظر.