إنفاتينو: نستكشف إمكانية زيادة المنتخبات بكأس العالم 2022

هل تقام بـ32 منتخبًا أم 48؟

لم يؤكد رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" جياني إنفاتينو إمكانية زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا بدلاً من 32 في كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وستكون النسخة التالية من المسابقة، هي الثانية التي تنظم في آسيا، والتي قد تشهد زيادة عدد المنتخبات لأول مرة منذ 1998.

ومن المقرر أن تصبح عدد المنتخبات 48 في كأس العالم 2026 والتي تستضيفها المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا بشكل رسمي، لكن هناك محاولات لجعل الأمر يبدأ في قطر.

إنفاتينو الذي تواجد في المؤتمر الرياضي الدولي في دبي علق عل الأمر: "كأس العالم ستقام في قطر بـ32 فريقًا، إذا كانت هناك إمكانية زيادة عدد المنتخبات إلى 48 وسيجعل الأمر العالم سعيدًا، سنعمل على تجربة هذا".

وتابع رئيس الاتحاد الدولي: "إذا كنت تعتقد أن 48 منتخباً في كأس العالم أمر جيد، لماذا لا نجرب الأمر سابقًا، لذلك نحلل الأمر ليصبح الأمر جاهزاً في 2022، إذا تمت الاستعانة ببعض دول الخليج العربي، القريبة من قطر سيكون الأمر مُربح للمنطقة والعالم بأكمله".

وأردف: "إذا كان هذا الأمر سيساعد الناس في الخليج والدول للتطور في كرة القدم وإرسال رسالة إيجابية بشأن كرة القدم، فلما لا نجرب".

وكانت قطر قد أعلنت عن 8 ملاعب ستسضيف البطولة حتى الآن، أخرها ملعب لوسيل، والذي تم الإعلان عن تصميمه الشهر الماضي.