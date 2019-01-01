دوري أبطال أوروبا

إنسيني: رفضت رايولا لأنني أحب نابولي وأحلم بالفوز بدوري الأبطال

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
إنسيني يتحدث عن حبه لنابولي وحلم دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ليفربول

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشف نجم نادي نابولي لورينزو إنسيني عن رفضه العمل مع وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا بسبب رغبته في الاستمرار مع نابولي.

اختيارات المحررين

وكان إنسيني مرشحًا للرحيل عن نادي الجنوب الإيطالي، ولكنه فضل الاستمرار مع الفريق من أجل تحقيق حلمه مع النادي الذي يحبه.

وحول ذلك، قال لورينزو إنسيني إن مباراة ليفربول ستكون صعبة وستمثل تحدٍ جديد بالنسبة للاعبي نابولي في بداية مشوارهم بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف: "في الموسم الماضي كان الخروج من دوري الأبطال من دور المجموعات صادمًا رغم الأداء والنتائج المميزة التي قمنا بها، لذا نريد أن نذهب بعيدًا في هذه البطولة هذا العام"

وتابع: "أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا، جميع اللاعبين يتمنون ذلك، ولكنني أتمنى تحقيق هذا الحلم بقميص نابولي، ولم أفكر في الرحيل عن هنا أبدًا"

وأردف: "أحب العمل مع وكيل أعمالي فابيو أنديروتي، ورفضت مينو رايولا لأنني لا أريد الرحيل، لا أعتقد أنني قلت ذلك من قبل"

عادوا لينتقموا .. 10 نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن نابولي قد تعاقد هذا الموسم مع الجناح المكسيكي هيرفي لوزانو والمهاجم فيرناندو يورينتي، ما زاد من شائعات رحيل إنسيني المحتمل والذي لم يحدث في النهاية.

إغلاق