إنسيني: رفضت رايولا لأنني أحب نابولي وأحلم بالفوز بدوري الأبطال

إنسيني يتحدث عن حبه لنابولي وحلم دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ليفربول

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف نجم نادي نابولي لورينزو إنسيني عن رفضه العمل مع وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا بسبب رغبته في الاستمرار مع نابولي.

وكان إنسيني مرشحًا للرحيل عن نادي الجنوب الإيطالي، ولكنه فضل الاستمرار مع الفريق من أجل تحقيق حلمه مع النادي الذي يحبه.

وحول ذلك، قال لورينزو إنسيني إن مباراة ليفربول ستكون صعبة وستمثل تحدٍ جديد بالنسبة للاعبي نابولي في بداية مشوارهم بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف: "في الموسم الماضي كان الخروج من دوري الأبطال من دور المجموعات صادمًا رغم الأداء والنتائج المميزة التي قمنا بها، لذا نريد أن نذهب بعيدًا في هذه البطولة هذا العام"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وتابع: "أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا، جميع اللاعبين يتمنون ذلك، ولكنني أتمنى تحقيق هذا الحلم بقميص نابولي، ولم أفكر في الرحيل عن هنا أبدًا"

وأردف: "أحب العمل مع وكيل أعمالي فابيو أنديروتي، ورفضت مينو رايولا لأنني لا أريد الرحيل، لا أعتقد أنني قلت ذلك من قبل"

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يذكر أن نابولي قد تعاقد هذا الموسم مع الجناح المكسيكي هيرفي لوزانو والمهاجم فيرناندو يورينتي، ما زاد من شائعات رحيل إنسيني المحتمل والذي لم يحدث في النهاية.