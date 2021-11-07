"إنستجرام" يفضح توتر العلاقة بين راموس وزوجته.. وشقيقه يعلق على اعتزاله

يمر الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي بلحظات معقدة للغاية، سواء رياضيًا أو على المستوى الشخصي.

راموس، الذي رحل عن ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الماضي وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، لم يلعب أي لقاء مع الفريق الفرنسي حتى الآن بسبب الإصابة.

وعلى جانب آخر، يبدو أن هناك أزمة مستترة بين راموس وزوجته بيار روبيو، وأن العلاقة بينهما ليست على ما يرام.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية مؤخرًا أن باريس سان جيرمان لا يستبعد فسخ عقد راموس إذا لم يتحسن وضعه.

رينيه راموس، شقيق سيرخيو ووكيل أعماله، أعلن أن الرحيل عن باريس سان جيرمان ليس في خطط قائد ريال مدريد السابق.

ماذا قال شقيق راموس؟

رينيه راموس تحدث في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية عن وضع سيرخيو، وموقفه في باريس سان جيرمان.

وقال رينيه: "سيرخيو راموس لا يخطط للاعتزال أو فسخ عقده، لا يوجد شكوك بشأن سيرخيو".

وأضاف: "ما يحدث معه مشكلة جسدية، وسيلعب عندما يستطيع ذلك".

آخر تقرير طبي أعلنه باريس سان جيرمان، أكد أن راموس سيعود إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، على أمل أن يسجل مشاركته الأولى مع النادي الباريسي بعد فترة التوقف الدولي.

ما هي طبيعة الخلاف بين راموس وزوجته؟

المحنة التي يمر بها قائد ريال مدريد السابق في مسيرته الرياضية تضاف إليها شائعات اكتسبت قوة هائلة في الأسابيع الأخيرة، وتتحدث عن خلاف مع زوجته بيار روبيو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تؤكد أن رحيل العائلة عن إسبانيا تسبب في حدوث عثرة في العلاقة بين راموس وزوجته.

واعتاد راموس وزوجته على إظهار علاقتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظ المتابعون أنهما لم يشاركا أي صور سويًا منذ عدة أسابيع.

وبدلًا من الابتعاد الكامل عن حساباتهما، خاصة عبر تطبيق "إنستجرام" يواصل كل منهما تغذية حسابه بصوره الخاصة.

تلك الحقيقة، وبلا شك، أثارت جرس الإنذار بين متابعي راموس وبيار، لكن رغم ذلك، فإن أحدث المنشورات التي شاركها كلاهما، يمكن رؤية تعليق من الطرف الآخر.

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