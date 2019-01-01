إنزاجي يلمح لرفضه تدريب كلًا من ميلان ويوفنتوس

سيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو يؤكد رفضه لعروض من كل من ميلان ويوفنتوس من أجل فريقه العاصمي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد سيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو أنه رفض أكثر من فرصة لتدريب فرقًا إيطالية وأجنبية في الفترة الأخيرة من أجل لاتسيو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنزاجي بعد أن كان قد وقع على عقده الجديد رفقة فريق لاتسيو هذا الأسبوع والذي يربطه بالنادي العاصمي حتى 2021.

لدينا هنا تشكيلة لـ أحد الأندية التي حققت دوري الأبطال في نهائي لن يُنسى 🌟



ما هو النادي وفي أي عام فازوا فيه بالبطولة؟‼️👀 pic.twitter.com/QsxhMcFcgG — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وقال إنزاجي: "كنت في حاجة لبعض الوقت من أجل التفكير بعد ثلاث سنوات لي كمدير فني للاتسيو، وكنت في حاجة لأجعل ذهني صافيًا بشكل تام قبل اتخاذ أي قرار".

وأضاف: "أنا أعتبر نفسي شخصًا محترفًا، لذلك كان يجب أن ننهي تلك الفترة التي بدأناها في 2016 قبل أن نبدأ فترة جديدة بطموحات أخرى".

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وأكمل: "لقد كان هناك عروضًا من إيطاليا ومن خارجها، لكنني اتخذت القرار بالبقاء لخوض تحديات جديدة رفقة الفريق، لكنها ليست المرة الأولى، لقد تلقيت عروضًا في 2016 أيضًا وفضلت البقاء مع الفريق".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن إنزاجي قد طلب منه تدريب كلًا من يوفنتوس وميلان في الموسم الجديد خلال الأسابيع الأخيرة.