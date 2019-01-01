إنزاجي: ندرس العروض المقدمة لسافيتش

مدرب لاتسيو يتحدث عن العروض المقدمة لميلينكوفيتش سافيتش

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو إن إدارة الفريق بصدد دراسة العروض المقدمة للاعبه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وكان سافيتش قد بات محل اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا وذلك منذ نهاية الموسم قبل الماضي الذي شهد تألقًا كبيرًا للنجم الصربي.

وفي الفترة الأخيرة، ظهر مانشستر يونايتد وإنتر كأبرز المهتمين بخدمات سافيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

وحول ذلك، قال إنزاجي إنه لا يعلم حتى الآن إلى أين سيذهب لاعب الوسط الصربي، ولكنه أكد أن كل الاحتمالات تبدو مفتوحة.

وأضاف: "النادي بصدد دراسة العروض المقدمة لسافيتش في الوقت الحالي، ولا يوجد مبرر لأن يتم الاستعجال في حسم هذه المسألة"

تقارير | خاميس يبقى في ريال مدريد

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد قدم عرضًا يصل إلى 85 مليون يورو من أجل سافيتش، في الوقت الذي يبدو فيه اللاعب مستعدًا لارتداء قميص الشياطين الحمر.