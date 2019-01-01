إنزاجي: رونالدو يستطيع قلب أي مباراة ولن نسمح بالأخطاء ضد يوفنتوس

سيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو يؤكد أن مواجهة يوفنتوس ستكون صعبة للغاية على فريقه ويشيد بكريستيانو رونالدو.

أشاد سيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو بنظيره يوفنتوس قبل المباراة التي تجمع الفريقين في بطولة كأس السوبر مساء الغد الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنزاجي وأكد خلالها أن وجود كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق يمنحه أفضلية كبيرة على العديد من الخصوم.

وقال إنزاجي: "كريستيانو رونالدو بطل يمكنه تغيير مسار أي مباراة في أي وقت منها، لكن علينا أن نحذر من يوفنتوس بشكل كامل".

وأضاف: "على الورق يوفنتوس يملك أفضلية علينا لكن في الواقع ما الذي يهم فعلًا هو ما يحدث داخل أرض الملعب، لذلك نستعد بشكل جيد".

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وأكمل: "نحن نواجه فريقًا يملك الكثير من الجودة وعلينا أن نبقي على تركيزنا في أقصى حالاته، وفي مواجهتهم بالدوري تلقينا هدفًا وحيدًا".

وأنهى تصريحاته: "الأمور لن تكون مثل مباراة الدوري فنحن هنا سنلعب مواجهة واحدة فقط من أجل لقب ولا يمكننا أن نقع في أي خطأ".

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيواجه نظيره لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي التي تقام في المملكة العربية السعودية مساء الغد.