إنزاجي: الخسارة أمام أتالانتا ممنوعة

سيموني إنزاجي يتحدث عن ضرورة فوز لاتسيو على أتالانتا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو إن المواجهة أمام أتلانتا ستكون هامة فيما يتعلق الوصول إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

ويحل لاتسيو ضيفًا ثقيلًا غدًا على أتالانتا في واحدة من المباريات التي ستحسم صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشكل كبير.

ويتواصل الصراع في إيطاليا حول بطاقات المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بيين ميلان ولاتسيو وروما وتورينو وأتالانتا.

وقبل مواجهة أتالانتا قال مدرب لاتسيو سيموني إنزاجي إن الوصول إلى دوري أبطال أوروبا سيكون إنجازًا بالنسبة لفريقه بعد موسمهم الحالي"

بحسب التقارير الصادرة من كتالونيا.. برشلونة بدأ التحرك من أجل لاكازيت! 😎



تعليقاتكم؟ 👀 pic.twitter.com/1G1Miz18Ls

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "قدمنا موسمًا رائعًا وقمنا بعمل جيد على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتنا على مدار الأشهر الماضية على كافة المستويات"

وتابع: "نحن الآن على بعد ثلاثة مباريات فقط من نهاية الكالتشيو، وسنحاول اللعب من أجل مؤكز مؤهل لدوري الأبطال ليس فقط للدوري الأوروبي"

وحول نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو قال إنزاجي: "ستكون مواجهة الغد مهمة لكلا الفريقين من أجل دراسة الفريق الذي سيواجهه في النهائي بكل تأكيد.

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن لاتسيو سيكون خصم أتالانتا في كأس إيطاليا وذلك بعدما حقق تأهلًا صعبًا على حساب نادي ميلان في الدور نصف النهائي.