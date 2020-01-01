إنزاجي: أشعر بالغضب بسبب أهداف ميسي ورونالدو الأوروبية

فيليبو إنزاجي نجم ميلان التاريخي يعرب عن استيائه من الأداء المذهل للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على المستوى الأوروبي.

أعرب فيليبو إنزاجي نجم ميلان المعتزل عن استيائه من الأداء المتفرد للثنائي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وليونيل ميسي أسطورة برشلونة على المستوى الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنزاجي ونقلتها على لسانه صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وأكد خلالها أن الأهداف التي سجلها الثنائي تجعله يبدو لاعبًا عاديًا.

وكان رونالدو وميسي قد حطما الكثير من الأرقام القياسية على المستوى الأوروبي في التهديف خلال السنوات الماضية منذ ظهورهما على الساحة.

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وقال إنزاجي: "أنا مستاء بعض الشيء من رونالدو وميسي، بسببهم أبدو أنا وراؤول أننا سجلنا القليل من الأهداف في البطولات الأوروبية".

ويحتل رونالدو في الوقت الحالي صدارة الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل النجم البرتغالي 131 هدفًا في 177 مباراة.

بينما يحتل ليونيل ميسي قائد برشلونة المركز الثاني برصيد 117 هدفًا سجلهم مع برشلونة خلال 145 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن المركز الرابع يحتله فيليبو إنزاجي برصيد 70 هدفًا، حيث جاء خلف أسطورة ريال مدريد راؤول الذي يحتل المركز الثالث.