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إنريكي يشكك في إمكانية انضمام إيسكو لمنتخب إسبانيا

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Getty Images
ما الذي قاله لويس إنريكي حول إيسكو وظروفه الحالية في ريال مدريد؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أشاد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بمستوى إيسكو، لاعب ريال مدريد، إلا أنّه رفض تأكيد تواجده في قائمة اللاروخا.

إيسكو انضم لتشكيل منتخب إسبانيا في جميع المرات التي استدعي فيها إنريكي اللاعبين.

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وقال مدرب برشلونة السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أحد يشكك في إمكانيات إيسكو، إنّه لاعب رائع ويضيف الكثير لأي فريق يلعب لصالحه".

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وتابع: "من المبكر الحديث عن تواجده مع المنتخب لأنّ أول استدعاء سيكون بعد 3 أشهر من الآن ولا أحد يدري ما الذي سوف يحدث".

واختتم: "لا اضمن تواجد إيسكو في الاستدعاء المقبل لو غاب عن المشاركة المنتظمة مع فريقه، ولكنني لا أستطيع حسم أي شيء على الإطلاق".

على إيسكو الحذر من الانضمام لهذا النادي!

إنريكي تواجد في حفل "كيني" بمسقط رأسه في خيخون بحضور عدد من أساطير فريق ريال أوفيدو وسبورتنج خيخون.

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