إنريكي يشكك في إمكانية انضمام إيسكو لمنتخب إسبانيا
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أشاد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بمستوى إيسكو، لاعب ريال مدريد، إلا أنّه رفض تأكيد تواجده في قائمة اللاروخا.
إيسكو انضم لتشكيل منتخب إسبانيا في جميع المرات التي استدعي فيها إنريكي اللاعبين.
ريال مدريد مستعد للتخلي عن إيسكو
وقال مدرب برشلونة السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أحد يشكك في إمكانيات إيسكو، إنّه لاعب رائع ويضيف الكثير لأي فريق يلعب لصالحه".
وتابع: "من المبكر الحديث عن تواجده مع المنتخب لأنّ أول استدعاء سيكون بعد 3 أشهر من الآن ولا أحد يدري ما الذي سوف يحدث".
أحد رجال مورينيو المخلصين يتحدث عن مدربه وزميله الآن. 🗣️
لامبارد واثق من عودة جوزيه مجددًا 👇 pic.twitter.com/X0dKLRLxdX — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 21, 2018
واختتم: "لا اضمن تواجد إيسكو في الاستدعاء المقبل لو غاب عن المشاركة المنتظمة مع فريقه، ولكنني لا أستطيع حسم أي شيء على الإطلاق".
على إيسكو الحذر من الانضمام لهذا النادي!
إنريكي تواجد في حفل "كيني" بمسقط رأسه في خيخون بحضور عدد من أساطير فريق ريال أوفيدو وسبورتنج خيخون.