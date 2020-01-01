إنريكي يدعم فالفيردي: أحد أفضل المدربين في إسبانيا

ما هو رأي إنريكي في موقف فالفيردي في برشلونة؟

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، دعمه لمدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، مشيرًا إلى إمكانية استمرار الأخير لنهاية الموسم الجاري.

التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية رحيل فالفيردي إما خلال الأيام الجارية أو بنهاية الموسم على أن يتولى تشافي هيرنانديز خلافته.

وقال إنريكي في تصريحات أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي السوبر الإسباني: "أعتقد أنّ كل ما يُقال عن فالفيردي مجرد تخمينات ولا أراه يغادر برشلونة خلال الأيام الجارية".

وتابع: "من الطبيعي ظهور مثل هذه التقارير في فريق بحجم برشلونة بعد أي هزيمة. فالفيردي لا يزال قادرًا على الفوز بكل الألقاب خلال الموسم الجاري ولم يخسر سوى السوبر المحلي فقط".

مدرب النادي الكتالوني السابق رأى أنّ صاحب الـ 55 عامًا قدّم الكثير وحقق العديد من البطولات في موسمين وتُوج بالدوري الإسباني مرتين على التوالي.

وأردف: "أعتقد أنّ الفرق الكبيرة تفكر طويلًا قبل اتخاذ القرار بتغيير المدرب في منتصف الموسم، ولذلك لا أتصور أنّ الأمور محسومة في برشلونة".

واختتم: "فالفيردي أحد أفضل المدربين في إسبانيا وأدعمه نظرًا لما قدمه خلال مسيرته المهنية".

جدير بالذكر أنّ إنريكي تولى تدريب البلوجرانا بين 2014 و2017 وحقق 9 بطولات أهمها التتويج بالثلاثية في أول مواسمه قبل أن يرحل ويأتي فالفيردي خلفًا له.