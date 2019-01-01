إنريكي مودعًا إسبانيا: أشكركم من القلب

تعرف على تصريحات إنريكي بعد رحيله عن تدريب إسبانيا

أرسل لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، خطابًا يعلن فيه رحيله عن تدريب اللاروخا لأسباب شخصية.

وقال إنريكي في خطاب نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لأسباب تمنعنى من تطوير المنتخب وتقديم الأفضل تعرضت لها في مارس الماضي ولا تزال موجودة فإنني قررت ترك منصبي".

وتابع: "أود توجه الشكر إلى كل المسؤولين في الاتحاد الإسباني لكرة القدم على ثقتهم وتفهمهم للموقف".

واختتم: "أيضًا أود شكر الصحفيين ووسائل الإعلام لأنهم تفهموا الموقف وتعاملوا مع الأمر باحترافية واحترام لحريتي الشخصية. أشكر الجميع من القلب".

💫الإتحاد الإسباني يعلن رحيل لويس إنريكي عن تدريبب المنتخب لأسباب شخصية



روبيرتو مورينو سيتولى قيادة الفريق 👨‍🏫 pic.twitter.com/gRYWcBPTtT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

وكان لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، قد أعلن رحيل إنريكي وتعيين مساعده روبرتو مورينو خليفة له.

جدير بالذكر أنّ اللوتشو لم يتواجد على مقاعد منتخب إسبانيا في آخر 3 مباريات ضد مالطا والسويد وجزر الفارو في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

إنريكي تولى تدريب إسبانيا بعد كأس العالم ووضع اللاروخا على صدارة المجموعة السادسة من التصفيات.