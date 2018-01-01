النتائج المباشرة
تصفيات كأس أوروبا

إنريكي: انتظروا إسبانبا في 2019

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
المدرب الإسباني يتحدث عن أحلامه للعام المقبل مع اللاروخا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن اللاروخا قادر على تقديم مستويات جيدة في الفترة المقبلة وأنّه سوف يصبح الأفضل في العام المقبل.

إنريكي تولى تدريب إسبانيا بعد كأس العالم في بطولة دوري الأمم الأوروبية وخسر مرتين أمام كرواتيا وإنجلترا كما انتصر على الفريقين ذاتهما.

وقال إنريكي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني: "هناك الكثير من المنافسين الأقوياء في تصفيات أوروبا مثل السويد، فلقد استمروا فترة أطول في كأس العالم وخرجوا على يد إنجلترا".

اختيارات المحررين

وتابع: "هدفي أن يكون الفريق أقوى بمرور الوقت وأظن أننا في 2019 سوف نمتلك تشكيل أفضل من الوقت الحالي وفي حال تأهلنا لليورو سوف نكون المنتخب الأفضل".

وحول ما قدمه اللاروخا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، صرّح إنريكي: "بعد أول مباراتين توقع الجميع أن نصل إلى نصف النهائي، ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء وأقوم في الفترة الحالية بتقييم هذه الفترة وتحسين الأمور لنكون في وضعية أفضل خلال الفترات المقبلة وكذلك منح من يستحق فرصة للعب مع المنتخب".

وبالحديث عن التواجد مع منتخب إسبانيا أكد أنّه لم يتردد لحظة في قبول المنصب موضحًا أنّ التحدي صعب للغاية لكونه لا يعمل مع اللاعبين لوقت أطول.

واختتم: "أول مباراة لعبتها مع المنتخب فزنا على مالطا 12-1 وستبقى هذه المباراة عالقة في ذهني للأبد. لم أتخيل أن يأتي اليوم الذي أقود فيه اللاروخا ومتحمس للأمر وأتمنى حصد الألقاب".

إسبانيا تتواجد في المجموعة السادسة رفقة  السويد والنرويج ورومانيا وجزر ألفارو ومالطا.

الموضوع التالي:
رونالدو ينقذ يوفنتوس من خسارته الأولى ويمنحه تعادلًا مثيرًا أمام أتالانتا
الموضوع التالي:
روني حاضرًا في أولى مباريات سولشاير في أولدترافورد
الموضوع التالي:
كوالياريلا يعادل رقم فييري في الدوري الإيطالي
الموضوع التالي:
فينالدوم: فان دايق يستحق الـ 75 مليون يورو
الموضوع التالي:
قبل الشتاء القاسٍ، هل تُدمر الإصابات موسم آرسنال؟
إغلاق