إنريكي عن عدم إشراك راموس أساسياً: القرار فني والمشاركة تكون للأكثر جهوزية

راموس يدخل مع الدقيقة 84 امام كوسوفو وإنريكي يشرح الوضع

للمباراة الثانية على التوالي تتوجّه الأنظار إلى قرارات مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي المتعلّقة بإشراك القائد سيرخيو راموس مع المنتخب في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز إسبانيا على كوسوفو بثلاثية كرر "لوتشو" تأكيده أن القرار "فنّي بحت ويعود له وحده".

وقال إنريكي: "إشراك راموس عند الدقيقة 84 هو قراري، راموس عائد من إصابة كبيرة على مستوى الركبة ويجب علينا مراعاة هذا الأمر، القائد يبقى قائداً في كل زوايا اللعبة، وعلينا إشراك الأكثر جهوزية في مثل هذه المباريات".

وأضاف: "أنا أقرر من يجب أن يكون أساسياً، لا يهمني كيف يبدو الأمر من الخارج، لا يهمني سوى فريقي، مهما قلت أو شرحت عن راموس سيُثار منه الجدالات".

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بالمقابل أشاد إنريكي بالمستوى الكبير الذي يُقدّمه إيريك جارسيا الذي شارك للمباراة الثالثة على التوالي بصفة أساسية، وقال: "هو لاعب مهم جداً وهذا يُظهر لنا لماذا يود مانشستر سيتي التمديد له بالرغم من رغبته الإنتقال إلى فريق آخر، لقد أثبت لنا أن حتى بغيابه عن اللعب مع فريقه بإمكانه أن يُقدم مستوى كبير جداً معنا".

وتتصدر إسبانيا مجموعتها برصيد 7 نقاط من مباريات بعد إنتصارين وتعادل يليها السويد بـ6 نقاط، اليونان بنقطتين وكوسوفو بدون أي نقطة.