إنريكي: روبرتسون هو الظهير الأيسر الأفضل في العالم

مدافع ليفربول السابق يمدح نجم الريدز الحالي

يعتقد خوزيه إنريكي مدافع ليفربول السابق، أن أندي روبرتسون نجم الفريق الحالي هو الظهير الأيسر الأفضل في العالم.

روبرتسون تألق بشكل لافت مع الريدز بالموسم الماضي، وكان من أهم أسباب فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يرفض عرضًا بقمية 200 مليون يورو من ريال مدريد

إنريكي الذي سبق وأن لعب بهذا المركز مع ليفربول، يعتقد أن الاسكتلندي يتفوق على جميع اللاعبين بمركزه.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"قلت لروبرتسون في حفلة الفوز بدوري الأبطال، إنه الظهير الأيسر الأفضل في العالم هذا العام".

وأضاف:"جوردي ألبا لعب بشكل جيد جداً، لكن روبرتسون قدم مستويات لا تصدق وصنع العديد من الأهداف".

نهائي دوري أمم أوروبا | معركة نورنبرج تبعث من جديد

وتابع:"مساعدته للفريق لا تقتصر على الواجبات الدفاعية فقط، ولكنه يساهم بشكل فعال على الجانب الهجومي، ويعتبر من أهم لاعبي الفريق.

يذكر أن روبرتسون نجح في صناعة 13 هدف في 48 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.