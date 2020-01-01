إنريكي: تياجو سيكون مثل كوتينيو في ليفربول

يعتبره صفقة الموسم بالنسبة للنادي الإنجليزي

يؤمن لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، بالقيمة الكبيرة التي يمتلكها نادي ليفربول الإنجليزي، بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا في الصيف.

تياجو رحل عن بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الماضية، لينتقل إلى الدوري الإنجليزي، ليخوض تجربة جديدة مع ليفربول، في صفقة تكلفت 30 مليون يورو.

إنريكي قال عن هذه الخطوة:"هو لاعب استثنائي وساحر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويمتلك بعض صفات فيليب كوتينيو".

المزيد من الفرق

وأضاف:"يمكنني رؤيته يلعب بجوار جوردان هندرسون وفابينيو في خط الوسط، ليمنح الفريق المميزات التي لم يمتلكها من قبل".

وتابع:"سيكون من الصعب تطوير تياجو، لأنه كان من أفضل اللاعبين في بايرن، ولكن بكل تأكيد سيكون صفقة الموسم لليفربول ومن أهم الصفقات عموماً".

وأما عن الانتقادات الموجهة لدافيد دي خيا بعد الخسارة من أوكرانيا بهدف نظيف في دوري الأمم الأوروبية:"يمكنه فعل المزيد، ولكن انتقاد دي خيا أصبح بمثابة العادة السيئة".

راموس ومبابي وجريزمان .. مصابون محتملون بفيروس كورونا بعد مخالطة رونالدو

وفي نهاية حديثه شدد إنريكي على صعوبة توجيه اللوم تجاه دي خيا بعد الهزيمة من أوكرانيا، كما وجه التهنئة للفريق المنافس على الفوز.