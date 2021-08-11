إنذار كاذب .. راموس قريب من اللعب مع باريس سان جيرمان

إصابة راموس ليست خطيرة

نفت تقارير صحفية إسبانية ما تردد عن إصابة سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

راموس انتقل إلى النادي الفرنسي في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدافع المخضرم لم يظهر حتى الآن بقميص باريس، بسبب معاناته من إصابة قوية في الفخذ، أبعدته عن التدريبات التحضيرية للموسم الجديد والجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ إصابة راموس ليست خطيرة وقادر على اللعب بنهاية الشهر الجاري، أي أنّه سوف يغيب فقط عن مباراة ستراسبورج يوم السبت المقبل.

وأشارت إلى أن اللاعب قد يعود أمام بريست يوم 20 أغسطس لتكون أول مباراة تجمع ليونيل ميسي وراموس في فريق واحد.

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ليونيل ميسي لاعبًا في باريس سان جيرمان.✅ pic.twitter.com/j39Ych7QjG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2021

وكان راموس كان غاب عن يورو 2020 وأولمبياد طوكيو بسبب الإصابة، كما لم يشارك في 2021 سوى في عدد محدود من المباريات.

وكانت آخر مباراة لقائد ريال مدريد السابق أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي شهدت خروج الملكي من البطولة.

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