إنجليسي: أفضل أن أكون سعيدًا في بارما على اللعب للكبار

روبرتو إنجليسي مهاجم بارما يؤكد على سعادته بإتمام انضمامه لصفوف النادي بشكل نهائي في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب روبرتو إنجليسي مهاجم فريق بارما عن سعادته بإتمام صفقة انتقاله لصفوف النادي بشكل نهائي قادمًأ من نابولي الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أن اللعب لبارما يجعله يشعر بالسعادة.

وقال إنجليسي: "لقد كونت علاقة وطيدة مع المدير الفني روبيرتو دافيرزا، نحن من نفس الحي، وفعليًا نحن جيران، لذا هناك شعور جيد بيننا".

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وأضاف: "لقد استقريت عنا فورًا، واشعر أن طريقة لعبه جيدة للغاية ومناسبة لشخصيتي، لقد فضلت القدوم لبارما حيث عائلتي الثانية".

واختتم تصريحاته: "بارما أرادوا أن يحصلوا على خدماتي بأي ثمن، وأنا سعيد للغاية لعودتي لهنا، أفضل اللعب في بارما وأن أكون سعيدًا هنا على اللعب لنادي أكبر".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد تم شراءه في نابولي عام ٢٠١٧ مقابل ١٢ مليون يورو لكنه لم يلعب على الإطلاق مع الفريق وخرج في إعارات لكل من كييفو وبارما.