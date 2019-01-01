ساوثجيت: لا يمكنني الوفاء بحق سترلينج مهما تحدثت عنه

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا يشيد بأداء رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بأداء النجم الإنجليزي رحيم سترلينج الذي قدمه خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساوثجيت وأكد خلالها أن أداء الثلاثي الهجومي بشكل عام كان أكثر من طيب خلال اللقاءين الماضيين.

وقال ساوثجيت: "هجوم الفريق بداية من سترلينج مرورًا بسانشو وختامًا بكين كانوا رائعين للغاية تحديدًا رحيم سترلينج لقد قدم مستويات رائعة في كلا المواجهتين".

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وأضاف: "أظن أنه كان لا يمكن إيقافه ووعيه بأماكن المدافعين وقدرته على الفوز بالتحديات ورؤيته ورغبته في التسجيل، لا يمكنني الحديث بما يوفيه حقه".

وأكمل عن سانشو: "مستواه كان مميزًا للغاية وعمل بشكل كبير من أجل الفريق بدون الكرة كما أظهر قدرته على الهدوء في أماكن ضيقة من الملعب".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي كان قد حقق الفوز على كوسوفو بخمسة أهداف لهدفين ليصعد على قمة مجموعته برصيد ١٢ نقطة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.