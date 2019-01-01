إنجلترا تفقد ماديسون أمام تشيكيا

إنجلترا تبحث عن حسم التأهل

تويتر هيثم محمد

فقد المنتخب الإنجليزي خدمات جيمس ماديسون، صانع ألعاب ليستر سيتي، في مواجهته مع تشيكيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

ولم يلعب ماديسون بعد أي لقاء بقميص المنتخب الإنجليزي، وتم توجيه الدعوة له بعد تألقه الكبير هذا الموسم بقيمص الثعالب.

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وذكر موقع الاتحاد الإنجليزي أن ماديسون انسحب من تشكيل الأسود الثلاثة التي ستواجه تشيكيا بداعي معاناته من المرض.

وأكد البيان أن لن يتم توجيه الدعوة للاعب بديل ليحل محل ماديسون في مواجهتي تشيكيا وبلغاريا المقبلتين في التصفيات.

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وكان أول استدعاء لماديسون مع إنجلترا في أكتوبر 2018 في مباراتي كرواتيا وإسبانيا بدوري الأمم، ولكن لم يلعب.

ماديسون هو ثاني لاعب ينسحب من قائمة إنجلترا بعد فابيان ديلف، لاعب إيفرتون، والذي خرج بداعي الإصابة.