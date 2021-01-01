إنجلترا تهاجم مخطط الدوري الأوروبي الممتاز واليويفا يهدد بالحرمان المحلي والدولي وكأس العالم!

ردود أفعال قوية..

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا شديد اللهجة ضد فكرة إنشاء الدوري الأوروبي الممتاز، قبل أن ينضم إليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتأكيد على أن كرة القدم ستكون في خطر من هذه المسابقة.

ووصف بيان الدوري الإنجليزي البطولة المقترحة بأنها مناهضة للمنافسة وتقوّض نزاهة الرياضة، أما الاتحاد الأوروبي فيؤمن بأن هيكل الساحرة المستديرة سيواجه أزمة حقيقية إن طُبقِّت الفكرة.

وكان من المتوقع أن يتم التصديق على الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا في اجتماع يوم الإثنين المقبل، قبل الأنباء المفاجئة التي ظهرت يوم الأحد عن دوري السوبر الأوروبي.

ماذا قال بيان رابطة الدوري الإنجليزي عن الدوري الأوروبي الممتاز؟

بيان رابطة البريميرليج حمل انتقادات لاذعة للدوري المقترح، حيث كُتِّب فيه "تدين الرابطة أي اقتراح يهاجم مبادئ المنافسة المفتوحة والجدارة الرياضية التي هي في صميم هرم كرة القدم المحلية والأوروبية".

"يمكن لعشاق أي نادٍ في إنجلترا وعبر أوروبا أن يحلموا حاليًا بأن فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل، نعتقد أن مفهوم الدوري الأوروبي الممتاز من شأنه أن يقضي على هذا الحلم."

"الدوري الأوروبي الممتاز سيقوض جاذبية كرة القدم بأكملها، وسيكون له تأثير ضار للغاية فوريًا ومستقبليًا على الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية الأعضاء فيه وجميع العاملين في كرة القدم الذين يعتمدون على تمويلنا وتضامننا لتحقيق الازدهار."

واختتم البيان مؤكدًا على التضامن المؤسسي لكرة القدم ضد هذا الدوري، بقوله "سنعمل مع الجماهير وكافة المؤسسات بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين في الداخل والخارج، للدفاع عن مستقبل ونزاهة كرة القدم الإنجليزية بما يصب في مصلحة لعبة كرة القدم".

ماذا قال بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الدوري الأوروبي الممتاز؟

أدان الاتحاد الأوروبي المخطط بصورة واضحة، وفي بيانه كتب "علمنا نحن والاتحاد الإنجليزي والإسباني والإيطالي أن القليل من الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية تخطط للإعلان عمّا يسمى الدوري الأوروبي الممتاز".

كما أضاف "إذا حدث ذلك، نود أن نؤكد أننا نحن وجميع روابط الدوريات والاتحادات وكذلك الاتحاد الدولي فيفا سوف نظل متحدين في جهودنا من أجل أوقفوا هذا المشروع القائم على المصلحة الذاتية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى".

"سننظر في جميع الإجراءات المتاحة لنا على جميع المستويات القضائية والرياضية على حد سواء من أجل منع حدوث ذلك، فكرة القدم تعتمد على البطولات المفتوحة والجدارة الرياضية، ولا يمكن أن تكون بأي طريقة أخرى."



"كما أعلن سابقًا من قبل الفيفا والاتحادات الستة، سيتم منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية."



"نشكر تلك الأندية في الدول الأخرى، وخاصة الأندية الفرنسية والألمانية، التي رفضت الانضمام إلى هذا، وندعو جميع عشاق كرة القدم والمشجعين والسياسيين للانضمام إلينا في القتال ضد هذا المشروع."

ما هي ردود الأفعال الأخرى على إنشاء الدوري الأوروبي الممتاز؟

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أصدر بيانًا هو الآخر انتقد فيه بشدة الفكرة واعتبر أن الدوري الأوروبي الممتاز سيدمر كرة القدم الإنجليزية.

في الوقت نفسه، فلم يرد أي تعليقات رسمية من أي أندية حتى أن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، رفض التعليق تمامًا على الأمر.

ما هو أمر الدوري الأوروبي الممتاز؟

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" أن مجموعة من نخبة الأندية الأوروبية تفكر في إنشاء بطولة مستقلة باسم "الدوري الأوروبي الممتاز" لتكون منافسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن الأندية التي ستشارك في هذه البطولة عددها 12، 3 من إسبانيا و 3 من إيطاليا، مع 6 أندية كبرى من إنجلترا، فيما رفضت أندية فرنسا وألمانيا الانخراط في المسابقة.

على أي حال، ينتظر الاتحاد الأوروبي قرار اتحاد الأندية الأوروبية بشأن المقترح الجديد لشكل دوري أبطال أوروبا، وحينها يمكن تغيير شكل الساحرة المستديرة في القارة العجوز تمامًا.

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