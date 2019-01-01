الاتحاد النيجيري يحاول إقناع أبراهام بتمثيل النسور الخضر

بعد استبعاده من قائمة جاريث ساوثجيت لتصفيات اليورو

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستعد تامي أبراهام مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، لاتخاذ قراره النهائي بخصوص مسيرته الدولية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

أبراهام قدم مستوى مبهر مع تشيلسي ببداية الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف في آخر مباراتين له بقميص البلوز.

ومع ذلك رفض جاريث ساوثجيت المدير الفني لانجلترا، الاستعانة به بقائمة فريقه المشاركة بتصفيات يورو 2020.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت محاولات الاتحاد النيجيري، لإقناع أبراهام بتمثيل النسور الخضر على الصعيد الدولي.

راكيتيتش يشعر بالإهانة بعد إغلاق سوق الانتقالات

المزيد من الفرق

ميركاتو ريال مدريد - ثورة زيدان المزعومة

وأوضحت أن موقف ساوثجيت، سيدفع اللاعب في التفكير جدياً بمستقبله، لإدراكه صعوبة المنافسة مع المهاجم الإنجليزي الأول هاري كين.

وتظل الفرصة سانحة أمام نيجيريا لضم أبراهام، نظراً لعدم ظهوره في أي مباراة رسمية مع إنجلترا حتى الآن.

يذكر أن صاحب الـ21 عاماً لعب للمرة الأولى بقميص الإنجليز في المواجهة الودية أمام ألمانيا في نوفمبر 2017، وظهر مرة أخرى ودياً ضد البرازيل بعدها بأسبوع.