إنجز يحلم بمانشستر يونايتد بسبب دوري الأبطال

صفقة محتملة الصيف القادم

يطمح داني إنجز مهاجم نادي ساوثامبتون الإنجليزي، في الرحيل عن صفوف الفريق، وعدم التوقيع على عقد جديد هذا الموسم.

صاحب الـ28 سنة أمامه 18 شهرًا على نهاية عقده مع ساوثامبتون، وسط محاولات من النادي للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

موقع "TheAthletic" أكد أن اللاعب لا يريد الاستمرار في الفريق، لرغبته في الانتقال لمستوى أعلى واللعب في دوري أبطال أوروبا.

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وأوضح أن إنجز يرحب كثيرًا بفكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث سيوافق على الفوز في حالة تقدم الشياطين الحمر بعرض لضمه.

ويأتي ذلك رغم اهتمام توتنهام الكبير بالتعاقد معه، حيث سبق أن حاول جوزيه مورينيو جلبه لصفوف الفريق اللندني الصيف الماضي لكنه فشل في النهاية بسبب عدم تواجده في دوري الأبطال.

وهو ما يشير إلى أفضلية يونايتد، نظرًا لاعتبار الفريق أحد أقوى المنافسين على الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتواجده ضمن المربع الذهبي سيتيح له فرصة التعاقد مع إنجز.

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يذكر أن صاحب الـ28 سنة الحاصل على جائزة الهداف بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، سجل 7 أهداف في 13 مباراة بالبطولة هذا الموسم.