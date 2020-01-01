إنجاز رونالدو وكارثة تلوح في الأفق .. حقائق صادمة بعد انتصار يوفنتوس على برشلونة

خسارة جديدة لبرشلونة وهذه المرة في دوري الأبطال

ليلة صادمة عاشها نادي برشلونة الإسباني، بعد تعرضه للخسارة بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس في الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

رونالدو نجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، بينما أضاف وستون مكيني الثاني من تسديدة رائعة، واختتم رونالدو الثلاثية من ركلة جزاء أخرى.

العديد من الأرقام والحقائق الصادمة، ظهرت بعد هذه المباراة التي خسرها برشلونة على أرضه ونستعرضها كالتالي ..

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يوفنتوس فاز في 10 مباريات من آخر 11 مواجهة لعبها في الأبطال بدور المجموعات، ويأتي في المركز الثاني بالأكثر تسجيلًا خارج الأرض بعد تشيلسي هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر تعتبر هذه المرة الأولى التي يفشل فيها برشلونة في احتلال صدارة مجموعته بالأبطال منذ ما حدث له في موسم 2006/2007 عندما خرج الفريق وقتها من دور الـ16.

برشلونة تأخر على ملعبه بهدفين نظيفين بعد 20 دقيقة فقط، وتعد هذه الواقعة الأولى منذ مارس 2005 ضد تشيلسي عندما تأخر بنفس النتيجة بعد 17 دقيقة.

وأما بالنسبة للخسارة بثلاثية على كامب نو، فهذه المرة الخامسة التي يحدث فيها هذا الموقف، حيث كانت المرة الأخيرة ضد بايرن ميونخ في مايو 2013.

ليونيل ميسي سدد 7 كرات على المرمى ولكنه لم يسجل، وهي الواقعة التي لم تحدث في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003/2004.

وأما بالنسبة لثنائية رونالدو مع يوفنتوس ، فكانت رقم 133 له، حيث سجلها من ركلتين جزاء، وتعتبر المرة الأولى التي يهز فيها شباك برشلونة بدوري الأبطال.

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رونالدو أصبح كذلك متخصصًا في التسجيل على أرض برشلونة، حيث سجل 14 مرة ضد الفريق الكتالوني، وهو الرقم الأكبر له أمام أي منافس.

خوان كوادرادو كذلك أصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالنسخة الحالية من الأبطال هذا الموسم، بينما وصل جانلويجي بوفون للموسم السابع عشر له بتاريخ البطولة.

يذكر أن النتيجة جعلت يوفنتوس يحتل المركز الأول بمجموعته بسبب المواجهات المباشرة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ15 نقطة.