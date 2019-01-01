إنتر ينتصر على يوفنتوس بخماسية في ديربي الصغار

ديربي الكبار على صفيح ساخن بعد ساعات

تويتر هيثم محمد

نجح إنتر في تحقيق انتصار كبير على غريمه يوفنتوس قوامه خمسة أهداف مقابل واحد ضمن منافسات دوري البريمافيرا، أو الشباب الإيطالي.

ويستضيف إنتر نظيره يوفنتوس مساء اليوم، الأحد، ضمن فعاليات الجولة السابعة للسيري آ، في لقاء بين المتصدر ووصيفه الذي يبعد بنقطتين.

وحقق شباب إنتر فوزه الكبير بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل واحد، ولكن أضاف ثلاثية في النصف الثاني حسمت ديربي الشباب.

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⏱️ | FINITA! #InterJuventus finisce 5⃣-1⃣!



I ragazzi di Armando Madonna non si fermano più: 6⃣ vittorie su 6⃣ partite stagionali tra campionato e Youth League! ⚫️🔵



Avanti così!!! 💪💪💪 #Primavera1TIM #InterYouth #FORZAINTER pic.twitter.com/Y10vMIV0TJ — (@Inter) October 6, 2019

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الانتصار هو السادس على التوالي لشباب النيراتزوري ما بين الدوري وبطولة أوروبا بعدما فاز أيضاً على برشلونة بثلاثية نظيفة منتصف الأسبوع.

وتعد فرق الشباب الخاصة بإنتر من الأفضل في إيطاليا بالأعوام الأخيرة، وتبسط هيمنتها على البطولات المحلية ما بين الدوري والكأس.