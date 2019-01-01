كونتي: مواجهة سبال ليست نزهة ولا مجال للتراخي

مدرب إنتر يدعو للتعامل بحذر مع المواجهة القادمة لفريقه

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، على ضرورة عدم تراخي فريقه والحفاظ على الوحدة والجماعية، خلال المباراة التي يخوضها أمام سبال بالدوري الإيطالي.

إنتر يستضيف سبال غداً الأحد، في مواجهة يطمح فيها أصحاب الأرض لتحقيق الانتصار، لمواصلة الصراع مع يوفنتوس على صدارة البطولة.

كونتي قال في تصريحات صحفية قبل المباراة:"سبال يلعب بخطة 3/5/2 مثلنا، ويلعبون بصفات تكتيكية مشابهة تماماً بالتي نتبعها، ويتمتعون بفترة جيدة مع المدرب ليوناردو سيمبليتشي".

وأضاف:"يجب علينا دخول المواجهة بكل حذر وتفادي أي حالة استهتار أو تراخي، لأنها في غاية الأهمية بعد اللقاء الماضي مع سلافيا براج".

وأما عن الثنائي الهجومي للفريق:"لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، يحملان صفات مختلفة جداً، يمكنهما التواجد معاً كمهاجم صريح وآخر مساعد ومساند له من الخلف، يعملان بتعاون كبير جداً على أرض الملعب وهذا ما نحتاجه".

وتابع:"سيباسيتان إسبوسيتو ليس طفلاً صغيراً، ولكنه لاعب كرة على مستوى عالي وأحد الخيارات المتاحة لنا في خط الهجوم".

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وعن إراحة بعض اللاعبين مثل لاوتارو:"لا يجب الاستهتار بكرة القدم والتهاون بالخصم، سبال سيأتون لسان سيرو بكل حماس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، لذلك سأحرص على اختيار أفضل تشكيل ممكن".

واستكمل:"سندخل المباراة بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز لإضافة المزيد من النقاط لرصيدنا، لو الجماهير تظن أن سبال سيأتي هنا للتنزه في سان سيرو فهم على خطأ".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي بـ34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الأول، والذي يلعب بنفس الجولة أمام ساسولو.