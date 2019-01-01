إنتر يرفض عرض يوفنتوس الجديد لضم إيكاردي

اللاعب لم يتواجد في سان سيرو أمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض إنتر عرض يوفنتوس الجديد لضم مهاجمه ماورو إيكاردي.

وافتتح النيرادزوري مشواره في السيري آ مساء أمس على ملعبه سان سيرو بانتصار ساحق على ليتشي بأربعة أهداف دون رد، ولم يتواجد إيكاردي ضمن قائمة الفريق أو حتى اللاعبين البدلاء، ولم يحضر وزوجته واندا نارا كما اعتاد للملعب لمتابعة اللقاء من المدرجات.

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وتُحاول إدارة الإنتر بقيادة جوزيبي ماروتا تسويق إيكاردي بعدما خرج من حسابات النادي ومدربه أنتونيو كونتي تمامًا، خاصة بعد التعاقد مع روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، وتتحدث الصحافة عن اهتمام من باريس سان جيرمان وميلان وروما لكن يبقى يوفنتوس هو الأكثر اهتمامًا وجدية في ضم البومبر الأرجنتيني.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت كشفت النقاب عن عرض جديد تقدم به يوفنتوس لضم إيكاردي تمثل في 35 مليون يورو بجانب بطاقة المهاجم ماورو ماندجوكيتش، لكن هذا العرض رُفض على الفور من جانب الإنتر، لعدم الاقتناع به سواء من الناحية الاقتصادية أو الفنية، إذ لا يرغبون في ميلانو بضم المهاجم الكرواتي.

الإنتر قد يُوافق على رحيل إيكاردي ليوفنتوس في حالة واحدة هي حصوله على باولو ديبالا ضمن صفقة مبادلة، وقد تحدث كلًا من فابيو باراتيتشي وموراتا عن تلك الفرضية هاتفيًا قبل عدة أيام ومن الممكن العودة للحديث عنها في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي.