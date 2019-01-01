إنتر يواجه ميلان بقميص خاص بسبب احتفالية نايكي

بمناسبة مرور 20 عامًا على الشراكة بين إنتر ميلان ونايكي، الشركة تخصص قميصًا خاصًا يجمع أكثر من تصميم سيلعب به النيراتزوري أمام ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

.سيلعب إنتر ميلان ديربي مدينة ميلانو أمام الجار ميلان بقميص خاص من نايكي بمناسبة مرور 20 سنة على الشراكة بين النيراتزوري والشركة

وسيجمع القميص بين أكثر من تصميم صنعتهم شركة نايكي للنيراتزوري على مدار السنوات الماضية، وسيكون الاحتفال به في ديربي ميلانو

Inter's shirt for the Milan derby will be a mashup of ten kit designs from the last 20 years ⚫🔵 pic.twitter.com/vfzOhXzz56

— B/R Football (@brfootball) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وكانت نايكي قد تولت رعاية إنتر ميلان منذ عام 1999، ومنذ ذلك الحين وهي تتولى صناعة قمصان النيراتزوري وحتى يومنا هذا.

وكشفت نايكي عن ذلك القميص الذي سيرتدي برشلونة قميصًا شبيهًا له بمناسبة الاحتفال بنفس الأمر سواء مع برشلونة أو مع إنتر

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يذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث بينما يحتل ميلان المركز الرابع، والفارق بين الجارين نقطة واحدة فقط، وهو ما سيجعل الديربي أكثر اشتعالًا.