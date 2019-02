إنتر يواجه ميلان بقميص خاص بسبب احتفالية نايكي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

.سيلعب إنتر ميلان ديربي مدينة ميلانو أمام الجار ميلان بقميص خاص من نايكي بمناسبة مرور 20 سنة على الشراكة بين النيراتزوري والشركة

وسيجمع القميص بين أكثر من تصميم صنعتهم شركة نايكي للنيراتزوري على مدار السنوات الماضية، وسيكون الاحتفال به في ديربي ميلانو

Inter's shirt for the Milan derby will be a mashup of ten kit designs from the last 20 years ⚫🔵 pic.twitter.com/vfzOhXzz56