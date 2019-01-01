النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنتر يواجه ميلان بقميص خاص بسبب احتفالية نايكي

التعليقات()
Getty
بمناسبة مرور 20 عامًا على الشراكة بين إنتر ميلان ونايكي، الشركة تخصص قميصًا خاصًا يجمع أكثر من تصميم سيلعب به النيراتزوري أمام ميلان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

.سيلعب إنتر ميلان ديربي مدينة ميلانو أمام الجار ميلان بقميص خاص من نايكي بمناسبة مرور 20 سنة على الشراكة بين النيراتزوري والشركة

وسيجمع القميص بين أكثر من تصميم صنعتهم شركة نايكي للنيراتزوري على مدار السنوات الماضية، وسيكون الاحتفال به في ديربي ميلانو

اختيارات المحررين

وكانت نايكي قد تولت رعاية إنتر ميلان منذ عام 1999، ومنذ ذلك الحين وهي تتولى صناعة قمصان النيراتزوري وحتى يومنا هذا.

وكشفت نايكي عن ذلك القميص الذي سيرتدي برشلونة قميصًا شبيهًا له بمناسبة الاحتفال بنفس الأمر سواء مع برشلونة أو مع إنتر

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث بينما يحتل ميلان المركز الرابع، والفارق بين الجارين نقطة واحدة فقط، وهو ما سيجعل الديربي أكثر اشتعالًا.  

إغلاق