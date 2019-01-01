إنتر يكشف آخر التطورات في إصابة أليكسيس سانشيز

نادي إنتر الإيطالي يوضح آخر التطورات في حالة اللاعب التشيلياني أليكسيس سانشيز.

كشف بييرو فولبي رئيس الجهاز الطبي في نادي إنتر الإيطالي عن آخر التطورات في حالة النجم التشيلياني أليكسيس سانشيز لاعب النيراتزوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فولبي وأكد خلالها أن حالة اللاعب تتطور بشكل إيجابي خلال الأيام الأخيرة وأنه يقترب بشكل كبير من الشفاء التام.

وقال فولبي: "لقد عملنا مع سانشيز والإصابة التي عانى منها بشكل حذر خلال الفترة الماضية لكننا قطعنا شوطًا كبيرًا في طريق الشفاء".

وأضاف: "كل المواعيد النهائية الخاصة بمراحل العلاج نصل لها في الوقت المناسب حتى الآن، عملية شفاؤه تتم بشكل طيب".

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وأكمل: "بحسب التشخيص الأولي لحالته كان من المفترض أن يعود منتصف شهر يناير المقبل، لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة، من الممكن أن يعود في وقت مبكر لو سار كل شيء بشكل جيد".

وأختتم تصريحاته: "لم يتدرب بالكرة حتى الآن لكن في الأيام المقبلة سيكون هناك تطورات جيدة، فكل شيء يسير على ما يرام".

جدير بالذكر أن سانشيز يغيب عن المشاركة مع إنتر منذ مباراته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا التي فاز بها النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف وحيد.