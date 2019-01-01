إنتر يقدم عرضه الأخير لإيكاردي

هل يبقى اللاعب رغم سحب الشارة؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر قدم للاعبه ماورو إيكاردي عرضاً نهائياً لتجديد عقده على الرغم من سحبه شارة القيادة من الأرجنتيني.

وسحب إنتر الشارة من إيكاردي وأعطاها لسمير هاندانوفيتش، وهو ما رد عليه اللاعب برفضه الاستدعاء للقاء رابيد فيينا بالدوري الأوروبي.

وقالت "كوريري ديلا سيرا" إن مسؤولي إنتر تقدموا لإيكاردي بعرض نهائي لتجديد التعاقد ورفع راتبه إلى سبعة ملايين يورو في الموسم.

وأشارت الصحيفة أن إنتر لم يستجيب لطلبات اللاعب ووكلائه بالوصول إلى تسعة ملايين يورو كراتب موسمي، ولن يجلس للتفاوض مجدداً.

من جون تيري لإيكاردي - أبرز حالات سحب شارة القيادة

الذهاب ✅

الإياب ⌛️

💢توتنهام ينجح في مهمة الذهاب أمام دورتموند بدوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/ZBno9WVdvm — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

من الفائز والخاسر بعد سحب إنتر شارة القيادة من إيكاردي؟

وأفاد التقرير أن في حالة رفضه فسيقرر إنتر بيعه مقابل الشرط الجزائي البالغ 110 مليون يورو، والساري حتى يوليو المقبل للأندية خارج إيطاليا.

وكشف التقرير أن إنتر سيكون مستعداً للحصول على مبلغ في حدود 80-90 مليوناً للتخلي عن الأرجنتيني وإفساح المجال للبحث عن بديل.

ويلعب إنتر مساء اليوم، الخميس، في دور ال32 من الدوري الأوروبي مع رابيد فيينا بالنمسا.