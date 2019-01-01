إنتر يقترح صفقة تبادلية على أتلتيكو لتعويض رحيل جريزمان

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر عرض على أتلتيكو مدريد صفقة تبادلية ستمكنه من الحصول على بديل في خط الهجوم للمغادر أنطوان جريزمان.

وأعلن جريزمان الرحيل عن صفوف أتلتيكو بحلول نهاية الموسم الجاري بعد خمس سنوات مع الفريق الإسباني.

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وقالت "توتوسبورت" إن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي للنيراتزوري، سيعرض ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق، على أتلتيكو مدريد.

وأشار التقرير أن إنتر في المقابل سيطلب الحصول على متوسط ميدان أتلتيكو توماس بارتي، بالإضافة لمبلغ مالي، خصوصاً وأن النيراتزوري يتابع الغاني منذ فترة.

وأوضحت الصحيفة أن ماروتا يسعى لإقناع أتلتيكو بالحصول على إيكاردي وعدم التحرك لضم باولو ديبالا من يوفنتوس لرغبته في ضم الأخير لإنتر.

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وأكد التقرير على قوة العلاقات بين الناديين بعد صفقة شيمي فرساليكو الصيف الماضي، والذي عاد لأتلتيكو منتصف الموسم وقطع إعارته بعد الإصابة في الركبة.

ويلعب إنتر الأحد المقبل أمام نابولي ضمن الجولة قبل الأخيرة للدوري الإيطالي.