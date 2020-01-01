إنتر يقترب من صدارة الدوري الإيطالي مستفيدًا من تعادل ميلان ويوفنتوس

ميلان يتعادل أمام جنوى وإنتر ينتصر على نابولي

حسم إنتر قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي حين حقق انتصارًا صعبًا على ضيفه نابولي بهدف مقابل لا شيء في مباراة جمعت بينهما على ملعب سان سيرو في ميلانو.

النيراتزوري يدينون بالفوز لهداف الفريق في الموسم الحالي والماضي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في شوط المباراة الثاني.

الإنتر بهذا الفوز حقق الانتصار الخامس له على التوالي في الدوري الإيطالي مصححًا المسار ورافعًا رصيده إلى النقطة رقم 27 ليشدد تضييق الخناق على ميلان المتصدر.

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وبخصوص ميلان المتصدر، فعلى غرار ما حدث في الجولة الماضية حين لاقى بارما، أفلت الروسونيري من الخسارة بنفس الطريقة حين خطف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وبنفس نتيجة مباراة بارما انتهت مواجهة ميلان وجنوى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ليسقط الروسونيري في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي مع اقتراب عودة زلاتان إبراهيموفيتش.

كالابريا وكالولو سجلا هدفي ميلان بينما سجل نجم روما والروسونيري سابقًا ماتيا ديسترو هدفي أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة على وقع تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2020-2021

وبهذا التعادل رفع ميلان رصيده إلى النقطة رقم 28 ليشتعل صراع الصدارة مع امتلاك إنتر لـ 27 نقطة وخلفهما يوفنتوس بـ 24 نقطة ونابولي بـ 23 نقطة وساسوولو بـ 23 نقطة.