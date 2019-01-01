إنتر يفكر في التنازل عن نسبة زانيولو من أجل دجيكو

آخر التطورات فيما يخص صفقة انتقال دجيكو من روما إلى إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن صفقة انتقال المهاجم الدولي البوسني إيدين دجيكو إلى إنتر قد اقتربت من الحسم بعد المعطيات الجديدة.

وكان أنطونيو كونتي قد طالب بالتعاقد مع مهاجم روما من أجل أن يكون شريك لوكاكو في الخط الهجومي.

وفي الايام الأخيرة، طالب روما بـ 20 مليون يورو من أجل التنازل عن مهاجمه، في الوقت الذي بلغ فيه عرض النيراتزوري 10 ملاين فقط.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

ولكن مع المفاوضات، يبدو أن الصفقة باتت على وشك أن تتم مقابل 12 مليون يورو فقط، وذلك بعد تنازل إنتر عن نسبته في بيع نيكولو زانيولو مستبقبلًا.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن روما قد طالب إنتر بالتنازل عن الـ 15% كنسبة له في إعادة بيع نيكولو زانيولو مستقبلًا مقابل الموافقة على انتقال دجيكو مقابل 12 مليون يورو.

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يذكر أن نيكولو زانيولو كان قد انتقل إلى روما قادمًا من إنتر خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية كجزء من صفقة انتقال رادجا ناينجولان إلى النيراتزوري.