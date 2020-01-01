إنتر يفقد حظوظه في المنافسة على اللقب إكلينيكيًا بالتعادل أمام ساسوولو

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انتهت آمال إنتر إكلينيكيًا في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بعدما فقد نقطتين هامتين بالتعادل الإيجابي أمام ساسوولو على أرضه بثلاثة أهداف لمثلها.

وتقدم ساسوولو سريغًا عبر فرانشيسكو كابوتو بهدف من كرة مرتدة بعد مرور 4 دقائق فقط من زمن المباراة ليصعب المباراة على النيراتزوري.

ولكن روميلو لوكاكو عدل النتيجة لصالح إنتر بعدد عدد من المحاولات، ولكن الهدف جاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والأربعين.

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وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات نجح كريستيانو بيراجي في تسجيل الهدف الثاني لصالح إنتر بعد تمريرة مميزة من أليكسيس سانشيز.

وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد في شوط مثير ومليء بالإثارة كعادة مباريات الفريقين.

وفي شوط المبارة الثاني نجح ساسوولو في تسجيل هدف التعادل عبر نجمه ماركو بيراردي من ركلة جزاء تسبب فيها الإنجليزي أشلي يونج.

وفي الوقت الذي اتجهت فيه المباراة نحو التعادل الإيجابي، خطف بورخا فاليرو الهدف الثالث لصالح إنترفي الدقيقة السادسة والثمانين بعد كرة عرضية من بورخا فاليرو.

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ولكن الإثارة تواصلت بتعادل ساسوولو في الدقائق الأخيرة عبر ماجناني، لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.