إنتر يفاضل بين عرضي موناكو ونابولي لبيع إيكاردي والقرار للأرجنتيني
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي موناكو الذي يلعب بالدوري الفرنسي قد قدم عرضًا مغريًا لنادي إنتر من أجل ضم اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي قد قدم عرضًا قيمته ٦٥ مليون يورو لضم اللاعب هذا الصيف.
وأكدت الصحيفة أن الأسبوع الجاري سيكون حاسمًا في مصير اللاعب مع نادي إنتر، حيث تريد الإدارة إنهاء كل شيء يتعلق بوجود إيكاردي في الفريق.
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ويعد فريق نابولي الإيطالي مهتمًا أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب، وسبق له أن قدم عرضًا بنفس القيمة تقريبًا للحصول على خدماته.
ويقترب نادي إنتر بحسب تقارير عديدة من ضم اللاعب التشيلياني أليكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من مانشستر يونايتد.
جدير بالذكر أن مسلسل أزمات إيكاردي في إنتر خلال آخر عامين كان سببًا أساسيًا خروجه من حسابات المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي بالموسم الجديد.
مورينيو أثر في كل اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادته ومنهم بالتأكيد سيسك ✋— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019
فلم يكن من فابريجاس إلا أن تعاطف معه بعد حديثه الأخير العاطفي عن افتقاده لكرة القدم 😔
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