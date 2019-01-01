إنتر يفاضل بين ثنائي برشلونة بأمر كونتي

كونتي يأمر إدارة إنتر بالتعاقد مع راكيتيتش أو فيدال من برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل كونتي طلباته بخصوص سوق الانتقالات الصيفية الحالية من إدارة إنتر بقيادة جيوسيبي ماروتا الذي يعد مسؤولًا رئيسيًا عن ذلك الملف.

وكان كونتي قد لمح في أحد المؤتمرات الصحفية خلال المشاركة في بطولة كأس الأبطال الودية لكون الإدارة تتأخر في إجراء التعاقدات التي يريدها.

وحسب كالتشيو ميركاتو، فإن التعاقد مع نيكولو باريلا وستيفانو سينسي لا يعد كافيًا بالنسبة لكونتي فيما يتعلق بتعزيز خط وسط الملعب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وحسب الموقع ذاته، فإن كونتي يود التعاقد مع واحد من نجمي وسط برشلونة، إما أرتورو فيدال وإما إيفان راكيتيتش.

ويود إنتر استغلال حالة الزخم الموجودة في وسط ملعب برشلونة بعدما أتم التعاقد مع فرينكي دي يونج خلال الميركاتو الحالي.

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يذكر أن إنتر قد تعاقد مع دييجو جودين ولازارو ونيكولو باريلا وستيفانو سينسي حتى هذه اللحظة من موسم الانتقالات الصيفية الحالية.