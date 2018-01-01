إنتر يغلق الباب أمام شائعات مورينيو
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نفى بييرو أوسيليو مدير إنتر ميلان إمكانية تعاقد النادي مع جوزيه مورينيو المُقال مؤخراً من تدريب مانشستر يونايتد، مع التأكيد على احترام النادي لمدربه السابق.
وقال أوسيليو:"لقد كنت متفاجئاً بإقالته لأننا نتكلم عن مدرب عظيم، لا أعرف الأسباب حيال إقالة أي مدرب، هذا شيء لا يمكنني معرفته".
وأضاف:"الاحترام الكبير يبقى لمورينيو، ولكن بالتأكيد هذا لا علاقة له بمستقبل إنتر الفوري".
وأوضح:"إنتر يملك مدرباً عظيماً وبالتأكيد هو يسير للأمام مع هذا المدرب".
وعانى النيراتزوري بعض التخبطات مع مدربه الحالي لوتشيانو سباليتي، بينما يعتبر مورينيو أحد أهم مدربيه بفوزه بثلاثية 2010 الشهيرة.