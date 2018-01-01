إنتر يغلق الباب أمام شائعات مورينيو

إنتر يؤكد احترامه لمورينيو وعدم علاقة الأمر بالمستقبل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى بييرو أوسيليو مدير إنتر ميلان إمكانية تعاقد النادي مع جوزيه مورينيو المُقال مؤخراً من تدريب مانشستر يونايتد، مع التأكيد على احترام النادي لمدربه السابق.

وقال أوسيليو:"لقد كنت متفاجئاً بإقالته لأننا نتكلم عن مدرب عظيم، لا أعرف الأسباب حيال إقالة أي مدرب، هذا شيء لا يمكنني معرفته". اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وأضاف:"الاحترام الكبير يبقى لمورينيو، ولكن بالتأكيد هذا لا علاقة له بمستقبل إنتر الفوري".

وأوضح:"إنتر يملك مدرباً عظيماً وبالتأكيد هو يسير للأمام مع هذا المدرب".

وعانى النيراتزوري بعض التخبطات مع مدربه الحالي لوتشيانو سباليتي، بينما يعتبر مورينيو أحد أهم مدربيه بفوزه بثلاثية 2010 الشهيرة.